106 nye smittetilfeller i Oslo

Tirsdag er det meldt om 106 nye koronatilfeller i Oslo. Det er over en dobling fra foregående døgn da antallet var 52 og det høyeste antall siden mars.

Antall smittede er det høyeste siden 27. mars, da Oslo hadde 119 nye smittetilfeller – det høyeste til nå. 10. mars ble det registrert 110 smittetilfeller i hovedstaden.

Tallene fra Oslo kommune viser at det de siste to ukene er registrert i alt 798 smittede i byen. 406 av disse er mann, 367 kvinner.

De fleste smittede er i aldersgruppen 20–29 år. Her er det nå 220 smittetilfeller. Deretter følger aldersgruppene 30–39 og 40-49, med henholdsvis 168 og 110 smittede.

Det er flest smittede i bydel Gamle Oslo med 92 smittede, noe som gir et smittetall på 156,8 per 100.000 innbyggere. Smittetallet er imidlertid høyest i bydel Ullern, som med 57 smittede får et smittetall på 164,9 per 100.000.

Totalt siden 1. mars har det vært registrert 5.871 smittetilfeller i Oslo.

På en pressekonferanse mandag varslet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) strengere tiltak i Oslo fra torsdag klokken 12.

