110 omkom på norske veier i fjor

110 personer mistet livet i trafikkulykker i 2019. Det er to flere enn året før. Ingen barn under 16 år omkom i trafikken.

80 av de omkomne er menn. Ulykkene i desember i fjor, der 14 personer mistet livet mot bare seks året før, gjorde at dødstallene gikk opp i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

For første gang i moderne tid omkom ingen barn i trafikken.

– Ingen barn under 16 år omkom i 2019. I 1970 omkom 101 barn under 16 år i trafikken. Utviklingen har gått rette veien i mange år. Vi er flinke til å sikre våre barn i bil. Jeg skulle ønske vi er like flinke å sikre de voksne, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Våre analyser av dødsulykkene viser at 33 prosent av alle som omkom i en bil ikke har brukt sikkerhetsbelter. Mange av disse ville ha reddet livet om de hadde brukt sikkerhetsbelte, sier veidirektøren.

Flest dødsulykker i 2019 har det vært i Nordland, som har gått fra fem dødsulykker i 2018 til 16 i 2019. Bak følger Akershus (14), Trøndelag (11) og Møre og Romsdal (10). Finnmark, Oslo og Aust-Agder hadde færrest dødsulykker med en ulykke i hvert fylke.

– Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men fortsatt ser vi en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker. Over halvparten av alle omkomne, er menn over 45 år, sier Hovland.

60 av dem som omkom satt i en personbil, 16 på motorsykkel, 14 var fotgjengere og seks var syklister.

