110-sentralen: Mann fastklemt under tre

Treet har veltet over en mann.

(Bergensavisa/Nettavisen): En mann som lå fast under et tre på Straume er frigjort. Han kjøres direkte til Haukeland Universitetssykehus, skriver politiet på Twitter.

Det var klokken 19.42 at politiet første meldte at en mann hadde fått et tre over seg.

– Det er en som har fått et tre over seg, og vi er på vei dit nå, opplyser 110-sentralen til BA.

Ifølge politiet har treet veltet over personen. Brannvesenet melder om at mannen er fastklemt.

#Straume: Tre veltet over en person, nødetater er på vei til stedet — Vest politidistrikt (@politivest) 25. september 2018

I tillegg til brannvesenet, rykket også politiet og ambulanse ut.

– Det jobbes med å få frigjort personen. Foreløpig vet vi ikke noe om hendelsesforløpet. Det er opplyst at man har kontakt med personen, men ut over dette vet vi ikke noe om tilstanden, sier operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt til BA.

