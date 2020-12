115 koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Det er registrert 115 nye koronasmittede i Oslo det siste døgnet. Det er 20 flere enn gjennomsnittet de sju foregående dagene, som var 95 smittede per dag.

Da byrådet innførte sosial nedstenging av Oslo for seks uker siden, var ukesnittet 140 smittede per dag.

Totalt er det registrert 1.278 nye smittede i hovedstaden de siste 14 dagene.

Bydelene Stovner, Bjerke og Søndre Nordstrand har det høyeste smittetrykket. Lavest smittetrykk er det i Ullern, Sagene og Nordre Aker.

I bydel Stovner er det registrert 522,3 smittede per 100.000 innbyggere de to foregående ukene. Deretter følger Bjerke med 374 og Søndre Nordstrand med 314,2 smittede per 100.000 innbyggere.

I bydel Ullern er smittetallet 40,5 per 100.000 innbyggere, mens det er 62,1 i bydel Sagene og 63,9 i bydel Nordre Aker.

(©NTB)

Reklame Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til slutten av februar