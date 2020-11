Torsdag er det registrert 12 personer som har testet positivt for covid-19 i Trondheim. En av de smittede er et barn under 10 år.

Samtlige 12 er smittet av kjent nærkontakt, og alle har milde sykdomsforløp. Det opplyser Trondheim kommune i en pressemelding torsdag.

Det ble gjennomført 1.024 tester.

Åtte av de smittede stammer fra et utbrudd tilknyttet miljøet på Leangen idrettsanlegg. De øvrige er knyttet til utbrudd i videregående skoler.

(©NTB)

Reklame Nå: Black Week er igang hos Fjellsport med kupp på hundrevis av varer