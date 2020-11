125 nye smittede i Bergen – høyeste dagstall gjennom pandemien

Det er registrert 125 smittede i Bergen siste døgn. Det er det høyeste tallet registrert på ett døgn i vestlandshovedstaden gjennom koronapandemien.

– For tredje gang denne måneden melder vi i dag om det høyeste antallet påviste nysmittede på et døgn i Bergen. Det sier noe om alvoret vi nå står i og behovet for strenge lokale tiltak, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i en pressemelding.

Antall smittede siste døgn er 47 flere enn dagen før. Snittet den siste uken er 77 smittede per dag.

Valhammer forventer å kunne se en effekt av de lokale smitteverntiltakene som er innført, i begynnelsen av neste uke. Til tross for rekordnoteringen fredag, er han optimist.

Positiv Valhammer

– Jeg er forsiktig optimist, for mobiliteten blant byens innbyggere har gått ned, og både bergensere og striler møtes nå sjeldnere fysisk. Det er noen tøffe uker vi i er inne i, men dessverre strengt nødvendig i den situasjonen vi byen og regionen står i, sier han.

Blant de 125 smittetilfellene som er registrert det siste døgnet i Bergen, er de smittede i alderen 2 til 84 år. Tolv personer har ukjent smittevei, og bare to tilfeller er importsmitte.

Totalt er det nå elleve beboere på sykehjem og totalt 31 sykehjemsansatte som er smittet i Bergen.

Økt testing

Testingen i Norges nest største by har vært rekordhøy denne uken. På ukens fire første dager tok 7.066 personer en koronatest.

Fredag åpnet også kommunen en ny teststasjon på Festplassen midt i Bergen sentrum.

– Innbyggerne her i byen er flinke til å teste seg, og det bidrar til at vi oppdager flere smittede og får begrenset smittespredningen, sier helsebyråd Beate Husa (KrF).

