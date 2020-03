126 innsatte løslatt for å redusere smitterisikoen i fengslene

I løpet av uka har 126 innsatte i norske fengsler fått fremskutt løslatelse for å redusere risikoen for koronasmitte, melder Kriminalomsorgsdirektoratet.

Fremskutt løslatelse betyr at domfelte løslates 10, 20 eller 30 dager tidligere enn planlagt.

Mandag besluttet direktoratet at slike løslatelser skal tas i bruk for å redusere tallet på innsatte i fengslene. Per mars er det fremdeles 147 insatte som deler rom, og kriminalomsorgen jobber med å redusere dette tallet.

Foreløpig er det planlagt ytterligere 73 fremskutte løslatelser de neste ukene, opplyser direktoratet.

