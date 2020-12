13-åringen som ble påkjørt i Oslo torsdag kveld, døde fredag

Den 13 år gamle fotgjengeren som ble påkjørt i på Haugenstua i Oslo torsdag kveld, døde på Ullevål sykehus fredag ettermiddag.

De pårørende er varslet, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Gutten ble påkjørt i Maria Dehlis vei i nærheten av Grorud stasjon i 19-tiden torsdag kveld.

– Den pågrepne bilføreren av en mørk Mitsubishi SUV har i avhør erkjent å ha kjørt på fotgjengeren, skriver de.

Han er siktet for vegtrafikkloven paragraf 31, jamfør paragraf 12. Paragraf 12 sier at enhver som er innblandet i et trafikkuhell, plikter å stanse.

– Siktelsen kommer til å bli utvidet, heter det i pressemeldingen

Han blir fremstilt til varetektsfengsling i Oslo tingrett lørdag.

Reklame Her kan du levere Eurojackpot