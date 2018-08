13 fylker har hatt en tørrere juli enn i 1947

Nok en unormalt varm måned er lagt bak oss. Nå går vi mot «normale» tider - med milde norske temperaturer og bygevær.

Juli 2018 er, på delt førsteplass med juli 2014, den aller varmeste måneden registrert i Norge noensinne. Gjennomsnittlig døgntemperatur for hele juli var 14,5 grader. Hele 13 fylker har vært tørrere enn under tørken i 1947.

I 1947 var imidlertid også august spesielt tørr, og august i år starter i hvert fall litt mer likt det som er normalt på sensommeren. Nå ser vi nemlig mot både våtere og kjøligere tider.

- Så langt ser det ut som det går mot en svalere og fuktigere værtype i det meste av landet neste uke. Muligens med unntak av sør på Østlandet hvor det fortsatt ser ut å bli rimelig lite nedbør, forteller statsmeteorolog Magnus Ovhed.

Allerede nå begynner det å bli kjøligere i lufta i store deler av landet.

- Stort sett i hele landet vil det bli litt kjøligere nå.

