Totalt er det nå registrert 449 koronadødsfall i Norge. Det er 13 flere enn før helgen.

Det fremgår av tall fra Folkehelseinstituttet.

I alt 11 av de 13 dødsfallene gjelder personer over 80 år. I tillegg er det et nytt registrert dødsfall blant menn i alderen 60-69 år og et dødsfall blant menn i aldersgruppen 70 til 79 år.

(©NTB)

