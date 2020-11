13 nye smittede registrert i Hamarregionen

Søndag er det til sammen registrert 13 nye koronasmittede personer i Hamar, Ringsaker og Stange kommune.

Åtte av smittetilfellene er i Hamar kommune, fem er i Ringsaker kommune og én av de smittede er bosatt i Stange kommune, opplyser samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen i en pressemelding.

– Av søndagens nye tilfeller ser vi at de fleste av smittetilfellene er knyttet til husstandsmedlemmer, venner, skole- og arbeidskollegaer av tidligere smittede, men det ser også ut til å være noe tilfeldig smitte i det offentlige rom, sier kommuneoverlege Bente Bjørnhaug.

To av de smittede er under 30 år, fem er fra 30–50 år, og seks er over 50 år.

Det har vært økt smitte i regionen den siste tiden, og før helgen strammet blant annet Hamar og Ringsaker kommune inn på koronatiltakene.

(©NTB)