13 nye smittetilfeller i Verdal

I Verdal kommune har 13 personer testet positivt for koronaviruset det siste døgnet. Ni av tilfellene er utenlandske arbeidere

I tillegg til de ni er det altså fire personer fra Verdal som har testet positivt. Alle de fire tilfellene henger sammen med tidligere kjente tilfeller, skriver Trønder-Avisa.

Så langt har over 100 personer blitt smittet av viruset i kommunen. På k ommunens nettsider opplyses det at til sammen 70 verdalinger har testet positivt for covid-19. 41 av tilfellene har kommet etter nyttår

I tillegg har totalt 32 gjestearbeidere fått påvist koronasmitte i Verdal de siste 10 månedene.

Kommuneoverlege Ragnhild Aunsmo sier det er krevende for en kommune som Verdal å håndtere flere lokale smittetilfeller med testing og smittesporing, samtidig som de har begynt vaksinering.

– Akkurat nå har vi passert 300 verdalinger i karantene, sier Aunsmo.

Ifølge kommunens nettsider har Verdal i underkant av 15.000 innbyggere.

