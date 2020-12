135 nye koronatilfeller i Oslo – 10 flere enn snittet den siste uken

Det er registrert 135 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 10 flere enn gjennomsnittet den siste uken, som var på 125 smittede per dag.

135 smittede er 52 flere enn dagen før og 26 færre enn samme dag i forrige uke.

Det er også 12 færre enn gjennomsnittet de siste to ukene, som var på 147 smittede per dag. Det er totalt registrert 2.062 nye smittede i Oslo de siste to ukene.

Bydelene Grorud og Stovner har det høyeste smittetrykket. I bydel Grorud er det registrert 190 nye tilfeller de siste to ukene, noe som tilsvarer 685,7 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

I bydel Stovner er det registrert 183 nye tilfeller de siste to ukene, noe som tilsvarer 549,3 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Bydel Vestre Aker har det laveste smittetrykket i Oslo med 49 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer et smittetrykk på 96,4 per 100.000 innbyggere.

(©NTB)

