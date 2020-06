140.000 George Floyd-underskrifter i Norge på et døgn

Amnesty setter ny rekord i antall underskrifter i aksjon for George Floyd. – Vi har aldri sett et slikt engasjement, sier generalsekretær John Peder Egenæs.

I oppropet «Jeg krever rettferdighet for George Floyd» har over 140.000 personer signert på under ett døgn, noe som er ny Amnesty-rekord.

– Jeg tror nordmenn føler på en enorm urettferdighet i denne situasjonen. Både i den konkrete saken til George Floyd, men også fordi det ligger så mange andre tilsvarende saker i forkant, sier Egenæs i en pressemelding.

Den tidligere rekorden i antall underskrifter for Amnesty i Norge, kom i 2003, med om lag 95.000 signaturer for den nigerianske kvinnen Amina Lawal.

46 år gamle George Floyd døde etter behandlingen han fikk av politimenn under en pågripelse i Minneapolis i USA mandag i forrige uke. Dette har utløst massive protester i hele USA og i en rekke europeiske byer. På fredag er det planlagt en demonstrasjon utenfor USAs ambassade i Oslo, og arrangementet har til nå over 14.000 påmeldte på Facebook.

