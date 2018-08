143 studenter besto forkurs i matematikk

143 studenter har denne sommeren bestått forkurs i matematikk og kvalifiserer dermed for opptak i lærerutdanning.

Høsten 2016 innførte regjeringen karakterkrav fire i matematikk fra videregående skole for opptak til lærerutdanningen. Alle søkere som hadde karakteren tre i matematikk, fikk tilbud om å ta gratis forkurs og forbedre karakteren og kvalifisere seg til opptak.

Til sammen 356 studenter deltok i forkurset, og 143 av dem, snaue 40 prosent, besto kurset. I fjor var det 33 prosent som nådde kravet.

– Det er veldig gledelig å se at andelen som består, er høyere enn noen gang. Lærerutdanningen er krevende, og det skal den være. Karakterkravet, sammen med innføringen av en femårig mastergrad for lærere, er viktige ledd i kvalitetssikringen av utdanningen. Nå ser vi at forkursene gir resultater, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

På Oslo Met besto 59,5 prosent kurset, og på NLA Høgskolen besto 55,6 prosent. På Høgskolen i Østfold var det bare 11,1 prosent som besto.

