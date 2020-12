15-åring siktet for drapsforsøk hevder han handlet i selvforsvar

15-åringen som er siktet for drapsforsøk på en 14-åring på Lindeberg i Oslo mandag, mener han handlet i selvforsvar. 14-åringens bistandsadvokat avviser det.

Det sier 15-åringens advokat til Avisa Oslo. Bakgrunnen skal være en langvarig konflikt mellom 15-åringen og 14-åringen.

– Jeg vil anta at det har vært en form for konflikt mellom de to. Men min klient mener at han handlet i selvforsvar, sier 15-åringens forsvarer, advokat Bjørn Rudjord.

14-åringen ble påført alvorlige stikkskader under slåsskampen på Lindeberg mandag formiddag. Han ble senere funnet på en buss ved Furuset senter.

Oslo tingrett ga tirsdag politiet støtte i at det er skjellig grunn til å mistenke gutten for drapsforsøk, men ga politiet bare medhold i én ukes varetekt og ikke to slik politiet ba om. Gutten ble også underlagt brev- og besøkskontroll. Den fengslede 15-åringen nekter straffskyld.

14-åringen er utenfor livsfare, men var fredag fortsatt innlagt på sykehus, ifølge Avisa Oslo. Guttens bistandsadvokat Sverre Ulstrup avviser forklaringen om selvforsvar.

– Ut ifra det min klient har sagt til meg var det ikke selvforsvar, sier Ulstrup, som ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer i saken.

15-åringen er i varetekt på Ungdomsenhet øst på Eidsvoll på Romerike. Dette er et høysikkerhetsfengsel for mindreårige innsatte.

(©NTB)

