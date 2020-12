15-åring siktet for drapsforsøk – må sitte ytterligere en uke i varetekt

15-åringen som er siktet for drapsforsøk på en 14-åring på Lindeberg i Oslo, er i Oslo tingrett varetektsfengslet i ytterligere én uke.

Det skriver Avisa Oslo tirsdag.

15-åringen, som mener han handlet i selvforsvar, er for tiden i et høysikkerhetsfengsel på Romerike for mindreårige innsatte. Der er han også underlagt brev- og besøkskontroll.

En 14 år gammel gutt ble påført alvorlige stikkskader under en slåsskamp på Lindeberg mandag forrige uke. Han ble senere funnet på en buss ved Furuset senter.

1. desember ble 15-åringen varetektsfengslet i en uke. Tirsdag forlenget Oslo tingrett varetektsfengslingen med én uke. Retten mener det er en reell mulighet for at gutten kan forspille bevis ved å påvirke vitner hvis han løslates nå.

«Retten legger til grunn at siktede både vet hvem han skal kontakte og at han mest sannsynlig kommer til å gjøre det», står det i fengslingskjennelsen.

15-åringens forsvarer, Bjørn Rudjord, sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

14-åringen er utenfor livsfare, og fredag opplyste Rudjord at gutten hadde det bra etter forholdene.

(©NTB)

Reklame Høyeste strømpris på 11 måneder - denne avtalen er fortsatt superbillig