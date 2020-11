15-åring siktet for drapsforsøk på 14-åring i Oslo

Politiet har siktet en 15 år gammel gutt for drapsforsøk etter at en 14-åring ble påført alvorlige stikkskader under en slåsskamp på Lindeberg i Oslo.

Politiet rykket ut etter meldinger om slåsskamp på Lindeberg senter mandag klokka 11.30. En gutt på 14 år ble senere funnet på en buss ved Furuset senter.

– Det var en ung gutt på 14 år som ble sendt til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader etter å ha blitt stukket med en skarp gjenstand, sier kriminalleder Morten Kalhagen i Oslo politidistrikt til NTB.

Like før klokka 14 meldte politiet at en ungdom var pågrepet for hendelsen. Politiet opplyser mandag kveld til NTB at dette er en 15 år gammel gutt, som mandag kveld sitter i avhør hos politiet. 15-åringen er siktet for forsøk på drap.

Ikke tilfeldig

– Det vi vet, er de har hatt kjennskap til hverandre. Det er ingen grunn til å tro at 14-åringen var et tilfeldig offer, sier Kalhagen.

14-åringens foresatte er varslet. 15-åringen var til avhør sammen med sin forsvarer mandag kveld, advokat Bjørn Rudjord. Politiet etterforsker hendelsen for fullt.

– Vi jobber med å få oversikt over hendelsen og å finne ut av bakgrunnen. Det gjenstår omfattende undersøkelser, og vi er interessert dersom noen har tips til politiet, sier kriminallederen.

Flere til stede

Flere ungdommer var til stede da drapsforsøket skal ha funnet sted, og politiet utelukker ikke flere pågripelser. Det ble søkt i området etter våpenet som skal ha blitt brukt, men politiet vil ikke kommentere om det ble gjort noe funn under dette søket.

Innsatsleder Arve Røtterud fra Oslo politidistrikt var på Lindeberg etter hendelsen mandag ettermiddag.

– Vi har vært på Lindeberg skole og to andre skoler i nærheten og begynner å få et lite bilde av hva som har skjedd. Vi har per nå pågrepet en person for knivstikking, uttalte innsatslederen til NTB.

Politiet fikk første melding om hendelsen klokka 11.33 mandag. Kort tid etter ble en person pågrepet, mistenkt for å være involvert i hendelsen, men vedkommende ble senere sjekket ut av saken. Ved 14-tiden ble den nå siktede 15-åringen pågrepet.

