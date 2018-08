15-åring stjal bil og kjørte fra politiet i 200 km/t

Tre tenåringer er dømt til fengsel i opptil to måneder, etter at en 15-åring og to kompiser stjal biler og kjørte fra politiet i 200 km/t i Lillesand i fjor.

Det var natt til mandag 8. mai i fjor at tre tenåringer kjørte fra politiet ved Tingsaker familiecamping i Lillesand, skriver Fædrelandsvennen. Bak rattet på den hvite BMW-en satt en 15 år gammel gutt, som sammen med kompisene hadde stjålet til sammen tre biler dagen i forveien.

Ifølge dommen holdt den 15 år gamle sjåføren en snittfart på 100–110 kilomtere i timen, men var til tider oppe i nærmere 200.

Politiet la ut spikermatte, som tenåringene kjørte over. To av dekkene på BMW-en punkterte, men guttene fortsatte å kjøre på felgene. Da politiet tok igjen biltyvene, hadde jakten vart i over 40 minutter.

Den nå 16 år gamle sjåføren er nå dømt i Kristiansand tingrett til 55 dagers fengsel, mens to andre, en 17-åring og en 16-åring, er dømt til henholdsvis 30 og 120 dagers fengsel.

