15 nye koronatilfeller i Kongsberg

Det siste døgnet er det registrert 15 nye koronasmittede i Kongsberg. Det er en nedgang på ti fra torsdag da det var ny smitterekord i kommunen.

Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand (Sp) sier til Laagendalsposten at kommunen opplever situasjonen som krevende, men at det er kontroll på smitteveier og håndteringen av de smittede.

– Det er jo positivt at smittetallene har gått noe ned i dag. Vi vet jo ikke hvor mange smittetilfeller vi får i morgen, så vi kan ikke si at vi har kontroll på utviklingen, men vi håper at det fortsetter å gå ned. Men vi må se an morgendagen, sier Sand.

Ifølge avisa knyttes smittetilfellene i kommunen opp til to miljøer.

Sju av smittetilfellene fredag knyttes til kommunale institusjoner. Torsdag ble det registrert 25 smittetilfeller, noe som var ny rekord.

(©NTB)

