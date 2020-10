155 gjester bedt om å teste seg etter smitte på Samfundet i Trondheim

To gjester som var innom Studentersamfunnet i Trondheim torsdag, har testet positivt for korona. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: (NTB scanpix)

155 personer som besøkte Studentersamfundet i Trondheim torsdag, er blitt bedt om å teste seg for korona etter at to gjester har testet positivt.

– Disse har vært i grønn sone. Vi har delt inn Studentersamfundet i fem soner som følge av korona, og i alle sonene har vi registreringssystemer, sier lederen for Studentersamfundet, Karen Mjør, til Nidaros. Hun forteller at alle de 155 gjestene som var i grønn sone, har fått beskjed om å teste seg. Ifølge Adresseavisen er gjestene ikke pålagt karantene, men bedt om å holde seg hjemme ved sykdom eller nyoppståtte luftveissymptomer Fire frivillige ved Samfundet har fått påvist smitte, men disse skal ikke ha vært på jobb den aktuelle dagen. (©NTB)