157 nye smittede i Oslo siste døgn – 52 flere enn ukesnittet

Det er registrert 157 smittede i Oslo siste døgn. Det er 52 mer enn gjennomsnittet de foregående sju dagene, som var på 105 smittede per dag.

Det viser nye smittetall fra Oslo kommune.

Antall smittede siste døgn er 20 flere enn dagen før. Samme dag i forrige uke ble det registrert 123 smittetilfeller.

Totalt er det registrert 1.386 nye smittetilfeller de siste to ukene. I snitt har det blitt registrert 95 nye smittede per dag de siste 14 dagene.

Det høyeste smittetrykket er i bydel Stovner med 564,3 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Deretter følger Søndre Nordstrand med 419 tilfeller og Grorud med 324,8 tilfeller.

Lavest smittetrykk er det i bydel Ullern med 66,5 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og Nordre Aker med 69,5 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

