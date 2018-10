Det var en 16 år gammel jente som ble knivdrept på Vinstra onsdag ettermiddag. En 16 år gammel gutt er siktet for drapet.

– Politiet kan bekrefte at den omkomne er en jente på 16 år. En gutt på 16 år er siktet for drapet. Begge er hjemmehørende på Vinstra. Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke gå ut med relasjonen mellom de to. Den skadde personen er en voksen mann, opplyser politiadvokat Trine Hanssen onsdag kveld.

