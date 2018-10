16-åring nekter for at hun ville drepe på Sørlandssenteret

Tenåringsjenta som i fjor knivstakk to personer på Sørlandssenteret, innrømmer knivstikkingen, men nekter for at hun hadde til hensikt å drepe.

Mandag startet ankesaken i Agder lagmannsrett. Jenta erkjenner kun straffskyld for grov kroppsskade, melder Fædrelandsvennen.

Jenta ble dømt til elleve års fengsel for drap og drapsforsøk da saken ble behandlet i Kristiansand tingrett i juni. Hun anket denne dommen. Jentas forsvarer argumenterte i sin prosedyre da med at fire års fengsel var en mer passende straff.

Jenta har hevdet at hun aldri mente å drepe, og at hun ikke er skyldig i drap, men i grov kroppsskade med døden til følge.

Det var 26. juli i fjor at den da 15 år gamle jenta tok en kniv fra en av hyllene på Coop Obs på Sørlandssenteret og knivstakk to personer inne på kjøpesenteret. Den 17 år gamle sommervikaren Marie Skuland døde av skadene hun ble påført, mens en 23 år gammel kvinne ble kritisk skadd. Det var ingen forbindelse mellom tiltalte og ofrene i forkant av drapet.

I månedene før drapet hadde jenta blitt flyttet inn og ut av en rekke forskjellige institusjoner. I løpet av et år ble hun flyttet mellom 17 forskjellige adresser. En tilsynsrapport utarbeidet av Fylkesmannen konkluderer med at det alminnelige forsvarlighetskravet angående jenta var brutt, både av barnevernstjenesten i Kristiansand kommune, Næromsorg Sør AS og Sørlandet Sykehus HF.

Før tingretten behandlet drapssaken, politianmeldte jenta disse instansene, men anmeldelsene ble henlagt av Agder-politiet, skriver Fædrelandsvennen.

