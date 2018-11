16-åring som er siktet for knivdrap på Vinstra er på sykehus

Den siktede 16-åringen får behandling på sykehus.

16-åringen som er siktet for drapet på en 16 år gammel jente på Vinstra onsdag mottar nå behandling på sykehus. Det forteller 16-åringens advokat, Lorentz Stavrum til Gudbrandsdølen Dagningen (Krever abonnement).

- Han er merket av det som har skjedd. Han er på sykehuset for behandling av en liten skade som har sammenheng med det som hendte onsdag ettermiddag, sier Stavrum til avisen.

Forsvareren har snakket med den siktede både onsdag kveld og tidlig torsdag, og forteller at den siktede er svært preget av situasjonen.

Torsdag kveld ble en 16 år gammel jente knivdrept på Vinstra i Nord-Fron kommune. En voksen mann ble skadet. Den 16 år gamle gutten ble pågrepet og siktet for drapet etter kort tid.

Torsdag forteller politiet at den siktede er avhørt. Stavrum forteller samtidig VG at det ikke er gjennomført noe formelt avhør enda, og at det spørsmålet om straffskyld har vært tema.

– Jeg ønsker ikke å si noe om innholdet i dette avhøret. Han er på det nåværende tidspunktet siktet for drap, sa politiadvokat Stine Rigmor Grimstad på en presseorientering torsdag formiddag.

Det er heller ikke kjent hvilken relasjon den siktede og drapsofferet har til hverandre.

– Politiet har på det nåværende tidspunkt ikke noe kjennskap til ham fra tidligere. Vi har ingen opplysning om at det er en familierelasjon mellom offeret og siktede, og det kan jeg derfor heller ikke avkrefte, sier Grimstad til NTB.

Les mer: Drapssiktet 16-åring på Vinstra er avhørt

Mest sett siste uken