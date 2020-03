16 års fengsel for drap på kvinne på Tiffani Café i Oslo

En 52 år gammel tsjekkisk mann er dømt til fengsel i 16 år for drapet på kjæresten Veronika Kocabkova på en kafé på Frogner i Oslo i 2018,

Den tiltalte erkjente straffskyld da rettssaken startet i Oslo tingrett.

Ifølge VG mener tingretten drapet ble utført med overlegg og at det også er andre skjerpende momenter i saken.

Retten trekker fram at drapet var svært brutalt og på en forsvarsløs person, at det skjedde på kvinnens arbeidsplass med flere gjester til stede og at mannen tidligere er dømt for mishandling.