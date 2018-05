16 personer pågrepet i leilighet i Tromsø

16 personer ble brakt inn til politistasjonen natt til 1. mai, mistenkt for narkobruk.

(NORDLYS): 16 personer er pågrepet av politiet i Tromsø i natt til tirsdag, siktet for bruk av narkotika. Det melder Troms politidistrikt på Twitter like før klokken 06.

Ifølge politiet ble samtlige pågrepet i en leilighet og deretter fraktet til politihuset i Tromsø for urinprøve, før de deretter ble løslatt.

Aksjonerte etter tips

- Det opprettes sak på alle 16, som stort sett er i midten av 20-årene, skriver politiet på Twitter.

Morten Augensen, operasjonsleder i Troms politidistrikt, forteller at politiet valgte å aksjonere mot den aktuelle adressen i Tromsø sentrum etter tips om at det var fest og muligens narkotika til stede.

- Den mistanken fikk vi bekreftet da vi kom dit. Ut fra tegn og symptomer ble 16 personer tatt med inn, der det ble tatt nødvendige prøver og opprettet sak, sier Augensen til Nordlys.

Politiet rykket ut til stedet i 03.30-tiden.

Flere artikler fra Nordlys kan du lese her.



Ikke hverdagskost

Han kan videre opplyse om at mistanken går ut på at personene hadde brukt cannabis. I så fall er bøter den vanligste reaksjonen de kan vente seg i fortsettelsen, men saken vil nå etterforskes.

Augensen har ikke foreløpig ikke oversikt over hvorvidt dette dreier seg om personer som tidligere har vært i kontakt med politet for lignende forhold. Han vedgår imidlertid at det ikke er hverdagskost at så mange pågripes på ett sted.

- Det er det ikke, men det hender fra tid til annen, sier han.

Det ble også funnet det som beskrives som mindre mengder narkotika på stedet.

Mest sett siste uken