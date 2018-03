160 elever sendt hjem på grunn av kulde

Feil på fyringsanlegget førte til en tidlig helg for rundt 160 skoleelever.

Alle elevene fra 6. til 10. klasse ved Hurdal skole og kultursenter ble permittert fredag morgen på grunn av kalde klasserom. Det utgjør rundt 160 elever.

Ifølge rektor Kari Øgaard Rastad var det 13 varmegrader inne på skolen som gjorde at skoleledelsen valgte å sende hjem elevene.

– Det er snakk om to fløyer hvor elever i klassene 6. til 10. klasse holder til. Det nytter ikke å holde undervisning med yttertøy på, så vi valgte å permittere elevene, sier hun til Romerikes Blad.

Åpent for de minste

Ifølge rektoren er temperaturen andre steder på skolen såpass levelig, at barna på de lavere trinnene får undervisning utover fredagen.

Øgaard Rastad opplyser at feilen er lokalisert, og at varmen igjen er på vei tilbake i bygget.

– Men det tar såpass lang tid at den beste løsningen var å sende elevene som har klasserom i de to berørte fløyene hjem. Det vaktmesteren har fortalt meg, er at det var feil på fyringsanlegget.

Hurdal skole og kultursenter er en såkalt mobilskole, som betyr at foreldre blir varslet per sms.

– Elevene som kan gå hjem gjør det og noen blir hentet. Andre elever blir tatt vare på og oppholder seg i varme lokaler, sier rektoren.

Varmt på mandag

Når fyringsanlegget snart skal være i orden, er målet at SFO skal kunne holde åpent fredag ettermiddag.

– Det er planen. Og så er skolen varm til elevene igjen skal på skolen på mandag, sier Øgaard Rastad.

Ifølge yr.no er det ni minusgrader i Hurdal fredag formiddag.

Klokka 09 fredag ble det registrert minusgrader på alle målestasjoner i hele Norge, melder Meteorologisk institutt.

I dag kl 09 registrerte vi minusgrader på ALLE våre målestasjoner i hele #Norge! Vi har omlag 400 målestasjoner som måler temperatur #fortsattvinter. pic.twitter.com/AH7xrj88iG — Meteorologene (@Meteorologene) March 2, 2018

