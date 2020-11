162 nye koronatilfeller i Oslo – seks færre enn ukesnittet

Det er registrert 162 smittede i Oslo siste døgn. Snittet den siste uken er 168 smittede per dag.

Antall smittede siste døgn er tre færre enn dagen før. Samme dag i forrige uke ble det registrert 224 smittetilfeller.

De siste 14 dagene er det dermed registrert 2.462 nye smittetilfeller i Oslo, viser nye tall fra kommunen.

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20 til 29 år som blir smittet, der antallet de siste 14 dagene er 552.

Bydelene Grorud og Bjerke har det høyeste smittetrykket. I bydel Grorud er det registrert 201 nye tilfeller de siste to ukene, som tilsvarer 725,4 smittetilfeller per 100.000 innbyggere. I bydel Bjerke er det registrert 239 nye tilfeller de siste to ukene, som tilsvarer 715,1 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Bydel Vestre Aker har det laveste smittetrykket i Oslo med 72 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer et smittetrykk på 141,7 per 100.000 innbyggere.

(©NTB)

