169 registrert med koronasmitte – mange smittet på skiferie i Østerrike

Til sammen har 169 personer testet positivt på koronavirus i Norge. Minst 109 av disse er smittet i forbindelse med reise i Italia og Østerrike.

Folkehelseinstituttet har det siste døgnet fått rapportert at ytterligere 22 personer har testet positivt på koronavirus. Etter det Folkehelseinstituttet kjenner til er ingen alvorlig syke.

– Vi ser det som svært alvorlig at flere smittetilfeller nå er registret på sykehus, sier områdedirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet til NTB.

Både Sunnaas og sykehuset i Stavanger fikk registrert smittetilfeller søndag.

De aller fleste personene er enten smittet i utlandet eller er nærkontakter til disse. Til sammen er minst 91 smittet i forbindelse med reise til Italia og 18 i forbindelse med reise til Østerrike, hvorav minst ti har vært på skisteder.

– Vi har de siste dagene sett at det er stadig flere smittede som nylig har kommet hjem fra skisteder i Østerrike. Vi anbefaler derfor at alle som får luftveissymptomer etter å ha kommet hjem fra disse områdene, ringer fastlege eller legevakt slik at testing kan vurderes, sier Bukholm.

Spesielt gjelder dette for helsepersonell som har vært i utlandet, understreker han.