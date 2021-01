17-åring pågrepet i Oslo mistenkt for ransforsøk

En 17 år gammel gutt ble like før midnatt pågrepet mistenkt for å stå bak et ransforsøk ved Solli plass i Oslo.

Politiet fikk ved 23-tiden melding fra en 29 år gammel mann som fortalte at han var blitt truet med kniv og utsatt for et ransforsøk. 29-åringen tok beina fatt og løp fra ransmannen. – Patruljene våre i området pågrep etter kort tid en mistenkt som svarte til beskrivelsen. Det er en 17 år gammel gutt og et ubeskrevet blad for politiet. Han vil bli fulgt opp av barnevernet og tatt hånd om av foreldrene, forteller operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB. Den 29 år gamle mannen som ble utsatt for ransforsøket, kom fra det hele uten skader. Han bar på en koffert som han etterlot da han løp fra stedet, og den har politiet funnet. Politiet har ikke funnet kniven som skal ha blitt brukt under ransforsøket. (©NTB) Reklame Nå kan du få gratis strøm til mars Ran

Vold

Krim Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her