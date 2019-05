17-åring varetektsfengslet for voldtekt på Holmlia

En 17 år gammel gutt som er siktet for voldtekt på Holmlia i Oslo, er varetektsfengslet i to uker. Han er i tillegg mistenkt for ran, ransforsøk og knivtrusler.

17-åringen ble framstilt for varetektsfengsling bak lukkede dører i Oslo tingrett onsdag ettermiddag. Der ble han fengslet i to uker med brev- og besøkskontroll, skriver Aftenposten. Gutten er siktet for å ha voldtatt en jente i slutten av tenårene på en adresse på Holmlia tirsdag ettermiddag. Han ble pågrepet samme kveld. Trass i at han ikke er fylt 18 år og derfor er mindreårig, mener retten at fengsling ikke er et uforholdsmessig inngrep. Ifølge politiet er han kjent for dem fra før. I siktelsen heter det at han er mistenkt for en rekke forhold mellom februar i fjor og mai i år, blant dem ran og ransforsøk, bæring av kniv og knivtrusler. (©NTB)