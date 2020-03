17. mai-komiteen jobber med «Plan B»

17. mai-komiteen i Oslo har begynt å tenke ut alternative måter å feire nasjonaldagen på i hovedstaden.

Komiteen møtes denne uka for å drøfte hvordan nasjonaldagen kan feires i hovedstaden i år, skriver NRK.

Medlemmene har allerede begynt å tenke på alternative måter vi kan feire sammen på, sier leder Pia von Hall i 17. mai-komiteen.

Statsminister Erna Solberg (H) har allerede oppfordret folk til å legge alternative planer.

– Jeg håper at vi er kommet i en annen situasjon når vi nærmer oss 17. mai. Men vi må kanskje tenke at vi må feire annerledes, sier hun via en direktesendt video på Facebook søndag.

