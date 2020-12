17 nye smittede og ett koronadødsfall i Drammen

17 personer bosatt i Drammen har det siste døgnet fått påvist koronasmitte. Det har også vært ett koronarelatert dødsfall i kommunen.

Drammen kommune opplyser på sine nettsider at personen som har gått bort, var en kvinne i 80-årene som bodde ved Saniteten bo- og servicesenter.

Av de 17 nye smittetilfellene er 16 av dem nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens det er ikke avdekket noen sikker smittevei for den siste personen.

– Vi ser heldigvis at smitteomfanget i Drammen kommune avtar for tiden, men beskjeden om nok et dødsfall minner oss om at dette viruset er spesielt farlig for dem som er i risikogruppene. Derfor er det viktig at vi alle sammen fortsatt gjør det vi kan for å begrense smittespredningen, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Det har siden begynnelsen av mars vært 22 koronarelaterte dødsfall i Drammen. Til sammen har 1.695 personer i kommunen fått påvist smitte.

