Det er registrert 17 nye smittetilfeller i Lillehammer fredag. I noen av tilfellene er smitteveien ukjent, sier kommuneoverlegen.

– Vi har noen tilfeller der det er ukjent smittevei, og der gjør vi en ekstra innsats på smittesporing, sier kommuneoverlege Morten Bergkåsa til Gudbrandsdølen Dagningen.

Lørdag skal Bergkåsa møte Folkehelseinstituttets nasjonale utbruddsgruppe for å drøfte om det skal innføres spesielle tiltak i Lillehammer, utover de lokale og nasjonale retningslinjene som nå gjelder. Etter møtet skal kommuneoverlegen ha et møte med kommunens kriseledelse for å drøfte situasjonen og iverksettelse av eventuelt nye tiltak.

Det er registrert 135 koronasmittede i Lillehammer siden onsdag 9. desember. Totalt er det registrert 235 smittede.

(©NTB)

