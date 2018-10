18-åring dømt for voldtekt av yngre jenter

En mann på 18 år er i Nedre Telemark tingrett dømt til fengsel i fire år for voldtekt av to jenter på 12 og 13 år.

Ifølge Telemarksavisa er halvannet år av fengselsstraffen gjort betinget med en prøvetid på to år. I retten erkjente mannen straffskyld på begge punktene om voldtekt. Han må betale 150.000 kroner i erstatning til hver av jentene.

Ifølge dommen skjedde den første voldtekten i november 2017, mens den andre fant sted i mars i år. Da var han allerede under etterforskning i den første saken, og retten finner dette klart skjerpende.

– Barn under 14 år kan ikke samtykke til slike handlinger, heter det i dommen.

Etter straffeloven av 2005 regnes seksuell omgang med barn under 14 år automatisk som voldtekt.

13-åringen som mannen er dømt for å ha voldtatt, har forklart at samleiet var frivillig. Retten presiserer at dette ikke er formildende.

(©NTB)

Mest sett siste uken