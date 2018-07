18-åring til sykehus etter påkjørsel i Verdal

En 18 år gammel mann er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang etter at han ble påkjørt av en mannlig fører i 20-årene i Verdal lørdag morgen.

Påkjørselen skal ha skjedd i forbindelse med rygging, opplyser operasjonsleder Vegard Helgesen Riseth i Trøndelag politidistrikt til NTB.

– Føreren av bilen er pågrepet og mistenkt for kjøring i beruset tilstand, sier han.

Hendelsen skjedde tidlig lørdag morgen i Stiklestad allé i Verdal i Trøndelag. Flere personer ble vitner til hendelsen.

– Foranledningen til påkjørselen er litt uklar. Politiet har noe informasjon om at de to skal ha hatt en krangel, men å si at det har sammenheng med denne hendelsen, blir bare spekulasjoner. Vi skal snakke med vitner og nøste opp i hva som har skjedd og hvilken relasjon de to har, sier Riseth.

(©NTB)

