Det er registrert 18 nye smittetilfeller i Trondheim kommune siste døgn. Smittetrenden er stabil.

15 av de nye smittetilfellene er nærkontakter av kjente tilfeller. De øvrige tre er smittet i utlandet i røde land, opplyser kommunen i en pressemelding.

Charlottenlund videregående skole og Flatåsen skole er påvirket av de nye smittetilfellene.

Aldersspennet blant de smittede er bredt, men det er en overvekt av yngre mennesker. 389 tester ble gjennomført søndag.

Den siste uken er det registrert til sammen 162 smittetilfeller, noe som gir et ukesnitt på litt over 23 i Trondheim. I romjula ble det til sammenligning registrert rundt 80 nye smittetilfeller to dager på rad, viser VGs koronaoversikt.

Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen omtaler overfor Adresseavisen smittesituasjonen som stabil.

– Det har holdt seg på omtrent samme nivå de siste dagene, og så får vi bare vente og se hvordan det blir videre framover, sier Garåsen.

