19-åring dømt til tre års fengsel for sovevoldtekt

En 19 år gammel mann er i Senja tingrett dømt til tre års fengsel for å ha voldtatt en venninne mens hun sov.

Mannen har erkjent straffskyld, skriver Nordlys.

Hendelsen skjedde i mars 2019. Både den tiltalte og den fornærmede kvinnen var beruset.

– Fornærmede har vært helt klar på at hun ikke på noe tidspunkt hadde samtykket til seksuell omgang med tiltalte. Fornærmede har begrunnet dette med at hun var så full at hun sloknet og derfor bare ville sove, heter det i dommen.

Et vitne har i retten forklart at han sov på samme rom mens 19-åringen hadde seksuell omgang med kvinnen. Han forklarte at fornærmede ikke rørte på seg og «var helt borte». For ham fremsto det ikke som at hun var delaktig i det som skjedde. Etter hendelsen fortalte vitnet til kvinnen at 19-åringen hadde at samleie med henne mens hun sov, og kvinnen gikk deretter til politiet.

