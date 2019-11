19-åring nekter straffskyld for Varhaug-drapet

Den 19 år gamle mannen som i tingretten ble dømt for drapet på Sunniva Ødegård (13), nektet mandag straffskyld da ankesaken begynte.

Aktor, statsadvokat Nina Grande, sa i sitt innledningsforedrag at mannen har erkjent de faktiske forholdene, ifølge Stavanger Aftenblad.

19-åringen ble i Jæren tingrett dømt til elleve års forvaring med sju års minstetid for drapet på Sunniva Ødegård på Varhaug i Rogaland i juli i fjor.

Den tiltaltes forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen, har uttalt at psykose-spørsmålet er blant temaene som vil stå sentralt i ankesaken. Tingretten mente at den tiltalte mannen hadde psykosesymptomer på gjerningstidspunktet, men at disse skyldtes selvpåført rus, og at han dermed kunne straffes.

Mannen som er tiltalt for drapet på Varhaug, var 17 år da drapet skjedde. Kun to andre mindreårige personer er blitt dømt til forvaring før denne saken. En enstemmig tingrett konkluderte med at gjentakelsesfaren er stor, og at en ordinær fengselsstraff ikke ville være tilstrekkelig for å verne samfunnet mot ham.

Det er satt av ti dager til ankeforhandlingene i Gulating lagmannsrett. Dommen skal etter planen være klar 25. november.

(©NTB)