19-åring tiltalt for millionbedrageri og for å utgi seg for å være politi

En 19-åring fra Oslo er tiltalt for grovt bedrageri, identitetstyveri og for å utgi seg for å være politi i en omfattende BankID-svindel-sak.

19-åringen skal i løpet av ett års tid fra mars 2019 ha lurt minst 16 personer til å gi fra seg opplysninger som ga mulighet til å misbruke identiteten deres, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge tiltalen skal mannen stå bak bedragerier eller forsøk på bedrageri for 1.433.390 kroner. – Min klient vil i retten erkjenne straffskyld for en vesentlig del av forholdene etter tiltalen, sier hans forsvarer Usama Ahmad til DN. Han legger til at klienten er uenig i rollen han ifølge tiltalen har fått i saken. Strafferammen for forholdene i tiltalen er seks år, opplyser politiadvokat Anne Lise Lunde Tingvold. Den 19 år gamle mannen er også tiltalt for oppbevaring av en mindre mengde cannabis samt trusler mot en eier av en Airbnb-leilighet i fjor vår. Oslo tingrett har satt av 13 rettsdager til saken som etter planen starter opp 8. februar og avsluttes 1. mars. 19-åringen har sittet varetektsfengslet siden april 2020 og vil sitte fengslet fram til saken kommer for retten. Forsvarer Ahmad sier til DN at hans klient er blant de yngre innsatte i et høysikkerhetsfengsel og at han finner dette meget vanskelig. (©NTB) Reklame Supertilbud: 15 GB til kun 299 kroner i måneden økonomisk kriminalitet

Rettssaker

