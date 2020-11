19 nye smittetilfeller ved videregående skoler i Tromsø

Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) sier smitteutviklingen ved de videregående skolene i byen er dramatisk. Det er registrert 19 nye smittetilfeller.

Smittetilfellene fordeler seg på to skoler. Det er 16 ved Kongsbakken videregående skole og tre ved Tromsdalen videregående skole, opplyste kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen på en pressekonferanse onsdag. Alle elever ved de to skolene er i karantene.

Ved Kongsbakken valgte kommunen å teste samtlige 700 elever tirsdag for å få kontroll og oversikt.

– Nå tikker resultatene inn, og det viser seg at det var riktig grep, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Krisestab

Wilhelmsen sier at situasjonen i kommunen er meget alvorlig og at de ser et urovekkende antall positive prøver.

Alle prøvene er ikke klare ennå, og det antydes at antallet smittede kan vokse.

Kommunen har satt krisestab og skal samles klokken 14. Der vil nye tiltak bli vurdert, opplyser Wilhelmsen.

Hurtigtester

Det jobbes med å få testet samtlige elever også ved Tromsdalen videregående skole.

I samråd med Helsedirektoratet er det besluttet å gjennomføre hurtigtester på elevene og i tillegg gjennomføre vanlige tester. Begge metodene innebærer neseprøver.

Det er registrert minst tre andre smittetilfeller det siste døgnet utenfor de videregående skolene i Tromsø, en ved Kvaløysletta sykehjem, en ansatt ved Ersfjordbotn skole og en ansatt ved Selnes skole.

– Det kan bety at det er mer smitte i samfunnet enn vi er klar over per nå, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

