192 registrerte koronasmittede i Norge

Det siste døgnet har 23 personer fått påvist koronaviruset. Dermed har nå 192 personer så langt blitt smittet i Norge. Flere menn enn kvinner er smittet.

– Gjennomsnittsalderen på dem som er smittet med koronavirus er 44 år.

60 prosent er menn, sier områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet (FHI).

55 er blitt smittet i Norge, mens 134 personer er smittet i utlandet. Tre tilfeller er fremdeles under avklaring.

– At antall smittede øker er en forventet utvikling av epidemien. Vi har forståelse for at det gir bekymring både for egen og nære sin helse, sier områdedirektøren.

Alle landets fylker er berørt av koronaviruset, og det er Viken som har flest tilfeller, med 44, etterfulgt av Oslo med 35 tilfeller. Møre og Romsdal og Nordland har færrest smittetilfeller, med henholdsvis to og tre tilfeller.