194 innsatte løslatt før tiden for å redusere risiko for koronasmitte

194 innsatte fra fengsler over hele landet er løslatt før tiden på grunn av koronasituasjonen. Her fra Ullersmo fengsel i Ullensaker kommune i Akershus. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

De siste to ukene har 194 innsatte blitt løslatt før tiden for å redusere risikoen for koronasmitte i fengslene.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Fortsatt delte 28 innsatte rom, ifølge tall fra fredag. Dette er imidlertid en kraftig nedgang fra en uke tidligere da 147 innsatte delte rom. Kriminalomsorgsdirektoratet har besluttet at såkalt fremskutt løslatelse skulle tas i bruk for å redusere antall innsatte i fengslene. Det betyr at de innsatte løslates tidligere enn ellers, dersom det anses som sikkerhetsmessig tilrådelig. Innkalling og mottak av innsatte til fengsler med lavt sikkerhetsnivå er også stanset. (©NTB)

Reklame Slik blir du digital spiller hos Norsk Tipping