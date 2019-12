20-åring dømt for å ha filmet og delt sexvideo

En 20 år gammel mann er i Asker og Bærum tingrett dømt for å ha filmet et samleie og delt denne videoen på Snapchat. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

En 20 år gammel mann er i Asker og Bærum tingrett dømt for å ha filmet to medelever på videregående skole som hadde sex, og for å ha delt videoen på Snapchat.

Mannen filmet en 9 sekunder lang video på Snapchat av sin kamerat og en jente mens de hadde samleie. Han sendte videoen til to personer, deriblant kameraten som ble filmet. Han var også tiltalt for å ha produsert fremstilling som seksualiserte barn, siden jenta på videoen var 17 år gammel. Han frifinnes imidlertid for dette fordi retten mener det ikke er mulig å se jenta på videoen, langt mindre hvor gammel hun var. Hendelsen skjedde i januar 2017. Den tiltalte var da 17 år. Blant annet på grunn av den lange saksbehandlingstiden, og at mannen har erkjent forholdene, mener retten at straffutmålingsutsettelse er riktig i denne saken. Han dømmes dermed til prøvetid på to år og får inndratt sin iPhone. (©NTB)

