En 20 år gammel mann er i Sunnhordland tingrett dømt til seks års fengsel for å ha startet tre branner på Stord.

Påtalemyndigheten ba om seks års forvaring med en minstetid på fire år for mannen.

Retten fant det klart at det foreligger sterke momenter som taler for bruk av forvaring, men kom under noe tvil til at det bør reageres med ordinær ubetinget fengselsstraff.

