20-åring fikk redusert straff for overfallsvoldtekt i Trondheim

En 20-årig mann er i lagmannsretten dømt til fengsel i fem år for en overfallsvoldtekt i et smug i Trondheim i fjor. Det er ett år mindre enn i tingretten.

Dommen ble avsagt i Frostating lagmannsrett i slutten av forrige uke.

Mannen kom i kontakt med kvinnen i 20-årene mens hun og en venninne ventet på en drosje som venninnen hadde bestilt.

Da kvinnen var på vei til boligen sin like i nærheten, tok mannen ifølge dommen et grep om armen hennes og dro henne i motsatt retning – før han dro henne inn i et smug og slo henne i ansiktet flere ganger. I et mindre smug voldtok han henne og holdt hånden over munnen og nesen så hun ikke fikk puste og nesten besvimte, ifølge dommen.

Mannen ble pågrepet etter at folk i nærheten hørte lyder og overmannet ham. Han har sittet i varetekt siden pågripelsen 25. oktober 2018.

Da Sør-Trøndelag tingrett behandlet saken i januar i år, ble mannen dømt til seks års fengsel. Han anket både over bevisbedømmelsen, straffeutmålingen og oppreisningen på 150.000 kroner han ble dømt til å betale kvinnen. Da saken kom opp for lagmannsretten tidligere i høst erkjente han straffskyld og anket kun over straffeutmålingen.

Aktor la ned påstand om fengsel i seks år. Et mindretall på tre av rettens sju dommere gikk inn for dette, men flertallet falt ned på en fengselsstraff på fem år. Da har tilståelsen i lagmannsretten gitt den tiltalte en strafferabatt på seks måneder.

