20 kroppsbyggere er siktet etter politiaksjon: – Vi har grunn til å tro at flere benytter ulovlige preparater

Politiet har tatt inn 20 personer til avhør etter en aksjon ved Sandefjord Open fredag. Personene har status som siktet.

Aksjonen ble gjort etter mistanke om at flere navngitte personer på stevnet har brukt eller vært i besittelse av dopingmidler, skriver Sandefjords Blad.

– Vi har grunn til å tro at flere av deltakerne benytter ulovlige preparater, sier stasjonssjef Brian Jacobsen ved Sandefjord politistasjon.

Sandefjord Open er et bodybuilding- og fitnesstevne, som arrangeres i Hjertnes fra fredag til søndag. Stasjonssjefen opplyser fredag kveld at de har tatt inn 20 personer til avhør ved politistasjonen i Sandefjord.

– Vi holder på med avhør nå i øyeblikket. I forbindelse med at det var oppstart av stevnet i dag, har vi tatt inn noen for kontroll, altså urinprøve, sier Jacobsen til Sandefjords Blad fredag kveld.

Første aksjon ved stevnet

Det er første gang Sandefjord-politiet har aksjonert ved Sandefjord Open.

– Vi har fått en del henvendelser som gjør at vi har valgt å se på dette i år, sier Brian Jacobsen til Sandefjords Blad.

Bruk og besittelse av dopingmidler til eget bruk ble forbudt i 2013, noe som betyr at dopingbruk kan føre til straffeforfølgelse.

Stevnet er ikke et såkalt «organisasjonsleddsarrangement», og deltakerne er derfor ikke pålagt av arrangør å avlegge tester for å avdekke bruk av dopingmidler.

Prøver som er tatt av de 20 deltakerne skal sendes inn til Norges laboratorium for dopinganalyse ved Oslo Universitetssykehus. Det vil bli gjennomført nødvendig etterforskning, men det vil antakelig ta noen uker å få svar på prøvene.

– De har status som siktet. Det er en status de automatisk når vi tar de med inn her. Nå, etter hvert som vi får tatt avhør, så løslates de herfra. Bortsett fra de som i avhør vedstår seg å ha brukt ulovlige stoffer, de får ikke gå tilbake og delta i stevnet, sier Jacobsen.

Politiet melder fredag kveld at mistanken gjelder at flere navngitte personer som har meldt seg på stevnet har brutt legemiddelloven § 24a, som omhandler blant annet bruk av dopingmidler. Det kan også være aktuelt å benytte straffelovens § 234 som omhandler blant annet produksjon, oppbevaring, sending eller overdragelse av dopingmidler.

Kontrollen ble gjort i Hjertnes-foajeen, hvor politiet har opptrådt sivilt.

– Det har gått rolig og udramatisk for seg. Det har ikke vært noen razzia. Vi har vært i sivilt antrekk og alle har samarbeidet, sier Jacobsen.

BODYBUILDING- OG FITNESSKONKURRANSE: Sandefjord Open arrangeres årlig ved Hjertnes kulturhus i Sandefjord, og har flere hundre deltakere. Personen på bildet har ikke noe med denne saken å gjøre.

Arrangøren: – Fint at politiet tar tak i dette

Stevnearrangør Geir Hansen påpeker at det er flere hundre deltakere på stevnet, og at de aller fleste er tar deltakelsen seriøst.

– Politiet har mistanke om at flere personer som har meldt seg på stevnet har brutt legemiddelloven. Er dette noe du som arrangør har hatt kjennskap til?

– Jeg har ikke noen oversikt over det. Min oppgave er å gi deltakerne muligheten til å konkurrere. Når du har 270 deltakere, så har jeg ikke muligheten til å ha noen oversikt over det, da måtte jeg ha sittet på den samme dokumentasjonen som politiet, sier Hansen.

Han er positiv til at politiet kontrollerer deltakerne.

– Det er fint at de tar tak i dette. Det er jo forebyggende arbeid, sier han.

Stevnet fortsetter som planlagt, med konkurranser hele lørdag og søndag.

– Dette er noe som er stort for hele fitnessmiljøet i Norge, og for byen. Det er et stort event, som trekker mange mennesker til Sandefjord, sier Hansen.

