20 nye smittetilfeller i Drammen

20 personer i Drammen kommune har det siste døgnet fått påvist koronasmitte. Det er seks flere enn snittet den siste uken.

15 av de nye smittede er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én person har fått påvist smitte etter å ha kommet til Norge fra utlandet, tre har ukjent smittevei, og for den siste personen pågår smittesporingen fortsatt, opplyser Drammen kommune på sine nettsider.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 198 nye smittetilfeller. Mandag ble det rapportert om åtte nye smittetilfeller, mens det dagen før ble meldt om seks tilfeller.

– Det er ikke overraskende at dagens smittetall er høyere enn de to foregående dagene. Vi visste at vi hadde noen prøver som ikke var analysert, og det var naturlig å anta at noen av disse prøvene ville vise koronasmitte, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

