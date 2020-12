200 er i karantene etter smitteutbrudd i Kristiansund

Ni personer har fått påvist koronasmitte i Kristiansund i løpet av de siste to dagene, og 200 personer er satt i karantene, melder Tidens Krav.

Smitteutbruddet er knyttet til Atlanten videregående skole i Kristiansund.

– Vi jobber på spreng med et krevende skoleutbrudd som har ukjent smittekilde. Vi har satt 200 personer i karantene og oppfordrer alle på det sterkeste til å overholde karantenetiden selv om man har testet negativt. Husk at koronaviruset kan debutere sent i karanteneperioden. Vi vet ikke omfanget av utbruddet før om noen dager, sier kommuneoverlege i Kristiansund, Askill Sandvik, til avisa.

Tirsdag ble det tatt 200 koronatester. Det har kommet svar på 100 av testene, og alle er negative.

Ordfører Kjell Neergaard legger til at de fortløpende vurderer om de skal heve beredskapen.

(©NTB)

